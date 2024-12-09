Японский губернатор Акита заявил о пустоте в доме после смерти кота Мира
Норихисе Сатакэ с котом Миром. Обложка © ТАСС / Игорь Беляев
Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ признался, что после смерти кота Мира, подаренного ему российским президентом Владимиром Путиным, в доме царит ощущение пустоты.
«В доме как будто пустота. Мир обычно будил меня по утрам, что было удивительным. Сейчас, когда этого нет после его смерти, моя семья и я ощущаем себя одинокими», — подчеркнул губернатор.
Сатакэ выразил свою грусть из-за потери любимого питомца и поблагодарил всех, кто выразил соболезнования и прислал цветы после трагической утраты.
Кот Мир был подарен губернатору в 2013 году, тот в ответ на российскую помощь после Великого землетрясения в восточной Японии отправил Путину собаку породы Акита-ину. Норихиса Сатакэ известен своей любовью к кошкам, и утрата Мира стала для него значимой личной потерей.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своими чувствами, которые она испытала, когда на переговорах с Владимиром Путиным появился его чёрный лабрадор по кличке Кони. На самих переговорах с российским лидером в Сочи в 2007 году собака находилась довольно близко. Меркель старалась игнорировать её, и, чтобы справиться с волнением, сосредоточилась на фотографах. Лабрадор скончался в 2014 году в возрасте 15 лет. А в этом году Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан.