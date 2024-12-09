Японский губернатор Акита заявил о пустоте в доме после смерти кота Мира

Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ признался, что после смерти кота Мира, подаренного ему российским президентом Владимиром Путиным, в доме царит ощущение пустоты.

«В доме как будто пустота. Мир обычно будил меня по утрам, что было удивительным. Сейчас, когда этого нет после его смерти, моя семья и я ощущаем себя одинокими», — подчеркнул губернатор.

Сатакэ выразил свою грусть из-за потери любимого питомца и поблагодарил всех, кто выразил соболезнования и прислал цветы после трагической утраты.

Кот Мир был подарен губернатору в 2013 году, тот в ответ на российскую помощь после Великого землетрясения в восточной Японии отправил Путину собаку породы Акита-ину. Норихиса Сатакэ известен своей любовью к кошкам, и утрата Мира стала для него значимой личной потерей.