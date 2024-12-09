Следком опубликовал видео последствий взрыва внедорожника в Донецке

Внедорожник, подорванный в Донецке, буквально разворотило. От автомобиля отвалились некоторые навесные части, водительскую дверь вывернуло наизнанку. Кадры последствий публикует Следком.

На кадрах видно, что отдельные осколки частей машины разлетелись по всей парковке. Там работают сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.