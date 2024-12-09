Следком опубликовал видео последствий взрыва внедорожника в Донецке
Внедорожник, подорванный в Донецке, буквально разворотило. От автомобиля отвалились некоторые навесные части, водительскую дверь вывернуло наизнанку. Кадры последствий публикует Следком.
Последствия подрыва внедорожника в Донецке. Видео © Telegram / Следком
На кадрах видно, что отдельные осколки частей машины разлетелись по всей парковке. Там работают сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.
Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения. Свидетели сразу бросились к пострадавшим и оказывали им первую помощь до приезда скорой. Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что в авто находилась взрывчатка эквивалентная до 200 граммов тротила.
Telegram / Следком