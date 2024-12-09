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Регион
9 декабря, 07:50

Следком опубликовал видео последствий взрыва внедорожника в Донецке

Внедорожник, подорванный в Донецке, буквально разворотило. От автомобиля отвалились некоторые навесные части, водительскую дверь вывернуло наизнанку. Кадры последствий публикует Следком.

Последствия подрыва внедорожника в Донецке. Видео © Telegram / Следком

На кадрах видно, что отдельные осколки частей машины разлетелись по всей парковке. Там работают сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.

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Напомним, внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения. Свидетели сразу бросились к пострадавшим и оказывали им первую помощь до приезда скорой. Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что в авто находилась взрывчатка эквивалентная до 200 граммов тротила.

Обложка ©

Telegram / Следком

Николай Рюмин
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