Сменивший российский паспорт на гражданство Германии журналист Сергей Сумлённый, который отметился попытками заманить людей на акцию с подбитым танком ВС РФ в Берлине, занимается сбором денег на беспилотники для ВСУ от лица собственного НКО «Центр европейской инициативы по устойчивости» (ERIC).

Целью основанного в 2022 году НКО заявлено развитие демократии в том числе в Восточной Европе. Однако значительная часть публикаций посвящена конфликту на Украине. При этом организация открыто занимается антироссийской пропагандой. Раннее Сумлённый уже передавал Украине беспилотники, причём доставил лично.

По данным источника RT, журналист мог быть завербован спецслужбами Германии в период с 2005 по 2014 год. За это время он успел проработать в РБК, а также в российском журнале «Эксперт» в ФРГ. С 2015 по 2021 год он возглавлял бюро Фонда Генриха Бёлля* в Киеве, в с 2022 года писал для украинского портала «НВ» и The Insider**.

В августе 2024 года Сумлённый рассказал в соцсетях о поездке в Суджу Курской области «вместе с армией вторжения». А до этого, в январе, занимался травлей журналистов немецкого телеканала ZDF, которые побывали в Мариуполе и развенчали ряд украинских фейков.

Напомним, акция с установкой российского танка у Посольства РФ в Берлине была организована в феврале 2023 года. Но с самого начала она пошла не по плану активистов. Местные жители засыпали боевую технику ВС РФ цветами — принесли несколько тысяч роз, а также сорвали с танка флаг Незалежной. В Посольстве РФ поблагодарили немцев за такой жест, отметив, что многие из них выступают против «эскалации путём накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой». После этого в Берлине даже прошёл многотысячный митинг в поддержку мирных переговоров по Украине.