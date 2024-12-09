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Регион
9 декабря, 08:32

Российских гроссмейстеров решили не отлучать от мировых шахматных турниров

FIDE продлила разрешение на выступление шахматистов из РФ под флагом организации

Шахматисты из России и Белоруссии продлжат выступать на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) вплоть до января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении упоминяется, что предыдущее разрешение имело срок действия до 1 января 2025 года.

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Напомним, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Позже санкции против РФ смягчили и генеральная ассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. Информацию об отстранении ФШР уже прокомментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trump card

Мария Любицкая
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