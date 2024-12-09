Над посольством САР в Москве поднят флаг сирийской оппозиции
В понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве был поднят флаг сирийской оппозиции, сообщают наши коллеги из ТАСС. Ранее флаг Сирийской Арабской Республики был снят со здания диппредставительства после того, как оппозиция пришла к власти в стране.
Напомним, что после того как сирийская вооружённая оппозиция вошла в Дамаск, Башар Асад согласился оставить свой пост и покинул страну. Согласно сообщениям в СМИ, ему было предоставлено убежище в Москве. Политики, оставшиеся в Сирийской Арабской Республике, заявили о готовности к сотрудничеству с новыми властями.
Обложка ©
ТАСС / Евгений Мессман