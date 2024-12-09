Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:29

Над посольством САР в Москве поднят флаг сирийской оппозиции

В понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве был поднят флаг сирийской оппозиции, сообщают наши коллеги из ТАСС. Ранее флаг Сирийской Арабской Республики был снят со здания диппредставительства после того, как оппозиция пришла к власти в стране.

Падение Дамаска и Асада. Что происходит в Сирии и куда пропал президент
Падение Дамаска и Асада. Что происходит в Сирии и куда пропал президент

Напомним, что после того как сирийская вооружённая оппозиция вошла в Дамаск, Башар Асад согласился оставить свой пост и покинул страну. Согласно сообщениям в СМИ, ему было предоставлено убежище в Москве. Политики, оставшиеся в Сирийской Арабской Республике, заявили о готовности к сотрудничеству с новыми властями.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Мессман

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar