Над посольством САР в Москве поднят флаг сирийской оппозиции

В понедельник над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве был поднят флаг сирийской оппозиции, сообщают наши коллеги из ТАСС. Ранее флаг Сирийской Арабской Республики был снят со здания диппредставительства после того, как оппозиция пришла к власти в стране.