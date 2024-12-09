Песков заявил, что Россия находится в диалоге с Турцией по Сирии
Россия находится в диалоге с Турцией и другими региональными странами по ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно в Сирии сейчас идет очень непростой период, <…> связанный с нестабильностью», — сказал представитель Кремля.
Напомним, в конце ноября вооружённая оппозиция перешла в атаку в Сирии, захватив города и выдавив правительственные войска. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад сложил полномочия и покинул Дамаск. По последним данным, ему дали убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны быть организованы под эгидой ООН.
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