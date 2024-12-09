Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:44

Песков заявил, что Россия находится в диалоге с Турцией по Сирии

Россия находится в диалоге с Турцией и другими региональными странами по ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно в Сирии сейчас идет очень непростой период, <…> связанный с нестабильностью», — сказал представитель Кремля.

Источник в Кремле: Оппозиция Сирии гарантировала безопасность военных баз России
Источник в Кремле: Оппозиция Сирии гарантировала безопасность военных баз России

Напомним, в конце ноября вооружённая оппозиция перешла в атаку в Сирии, захватив города и выдавив правительственные войска. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад сложил полномочия и покинул Дамаск. По последним данным, ему дали убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны быть организованы под эгидой ООН.

Обложка ©

Life.ru.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar