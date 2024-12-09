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Регион
9 декабря, 13:24

Представители Деда Мороза сочли нелогичной идею признать Санта-Клауса иноагентом

Дед Мороз и Санта-Клаус. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дед Мороз и Санта-Клаус. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Представители главного российского Деда Мороза назвали нелогичным предложение признать Санта-Клауса иноагентом. В пресс-службе дедушки из Великого Устюга заявили SHOT, что Санта из другой страны и не может быть иностранным агентом в России.

«Почему бы тогда и Байдена не признать иноагентом», — отметили в сказочной вотчине всероссийского Деда Мороза.

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Историк рассказал, почему Санта-Клаус одинок, в отличие от Деда Мороза

Напомним, ранее общественник Виталий Бородин потребовал признать иноагентом Санта Клауса. С такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру. Он уверен, что иностранный новогодний волшебник может быть замешан в связях с недружественными государствами. С Бородиным согласен депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он призвал в преддверии новогодних праздников очистить полки магазинов от игрушек и украшений с Санта Клаусом, заменив его Дедом Морозом со Снегурочкой.

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Александра Вишнякова
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