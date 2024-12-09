Путин пригласил лидеров ОДКБ в Москву на парад в честь 80-летия Победы

Российская сторона ожидает участие лидеров и воинских расчётов стран Организации Договора о коллективной безопасности на параде в Москве, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран-участниц ОДКБ.

«В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату — 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятные, мемориальные, социально-культурные просветительские мероприятия. И мы, конечно же, ждём лидеров государств – членов ОДКБ в Москве», — сказал глава государства.