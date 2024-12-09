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Регион
9 декабря, 16:17

Путин пригласил лидеров ОДКБ в Москву на парад в честь 80-летия Победы

Российская сторона ожидает участие лидеров и воинских расчётов стран Организации Договора о коллективной безопасности на параде в Москве, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран-участниц ОДКБ.

Встреча Президента России с председателями парламентов государств – членов ОДКБ. Видео © Кремль. Новости

«В следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату — 80-летие Победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятные, мемориальные, социально-культурные просветительские мероприятия. И мы, конечно же, ждём лидеров государств – членов ОДКБ в Москве», — сказал глава государства.

Путин отметил, что страны ОДКБ совместными усилиями защищают память о Великой Отечественной войне и активно занимаются сохранением исторической правды.

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Ранее президент России пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы. Кроме того, премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что принял официальное приглашение от российского лидера посетить празднование Дня Победы в москве. Он также добавил, что европейские политики и словацкая оппозиция уже выразили своё недовольство подобным решением.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Алена Пенчугина
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