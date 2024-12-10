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Регион
9 декабря, 22:21

Берлин и Париж готовы к диалогу с «новой» Сирией

Шольц и Макрон заявили о готовности сотрудничать с новыми властями Сирии

Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak / Victor Velter

Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Сирии и выразили готовность к взаимодействию с новыми властями страны. Об этом сообщил журналистам представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Говорили прежде всего о ситуации в Сирии. Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — заявил Хебештрайт.

Шольц и Макрон также обратили внимание на важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Они договорились работать над усилением роли Европейского союза в САР, в том числе через поддержку инклюзивного политического процесса. Следующие шаги будут согласовываться с ближневосточными партнёрами, добавил представитель кабмина ФРГ.

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Напомним, в конце ноября вооружённая сирийская оппозиция начала массированное наступление на правительственные войска в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники режима Башара Асада захватили ряд крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. Утром 8 декабря они вошли в Дамаск. Асад покинул пост, ему предоставили убежище в Москве.

Анатолий Цейко
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