Россиянам объяснили, насколько безопасно бесконтактное заселение в отели

За минувший год рынок отельного расселения в России вырос на 10%, в то время как краткосрочная аренда жилья продемонстрировала ещё более значительный прирост — 20%. Одной из заметных тенденций, возникающих на фоне этого роста, является развитие системы бесконтактного заселения. В таком формате туристы могут избежать физического взаимодействия с персоналом гостиницы или владельцем квартиры, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

В беседе с RG.ru специалист отметил, что цифровые сервисы, обеспечивающие бесконтактное заселение, принимают специальные меры для снижения рисков как для туристов, так и для владельцев жилья. Эти платформы проверяют историю квартиры и документы на собственность, что позволяет минимизировать вероятность мошенничества.