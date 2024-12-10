Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 11:58

Россиянам объяснили, насколько безопасно бесконтактное заселение в отели

АТОР: В России растёт спрос на бесконтактное заселение в отели

За минувший год рынок отельного расселения в России вырос на 10%, в то время как краткосрочная аренда жилья продемонстрировала ещё более значительный прирост — 20%. Одной из заметных тенденций, возникающих на фоне этого роста, является развитие системы бесконтактного заселения. В таком формате туристы могут избежать физического взаимодействия с персоналом гостиницы или владельцем квартиры, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

В беседе с RG.ru специалист отметил, что цифровые сервисы, обеспечивающие бесконтактное заселение, принимают специальные меры для снижения рисков как для туристов, так и для владельцев жилья. Эти платформы проверяют историю квартиры и документы на собственность, что позволяет минимизировать вероятность мошенничества.

Ромашкин добавил, что в небольших городах, где отсутствуют мини-отели, туристы могут всегда найти возможность остановиться в квартирах на несколько дней. Это особенно удобно для тех, кто приезжает поздно ночью, так как процесс заселения становится проще благодаря системе предоставления кодов от апартаментов. При этом риски для владельцев и арендаторов остаются невысокими, поскольку недвижимость застрахована.

Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год
Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Ранее эксперты назвали пять лучших направлений для новогоднего отдыха в России. При этом россиян предостерегли от поездок на Шри-Ланку. А в Турции опровергли слухи о приостановке раннего бронирования отелей для россиян.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar