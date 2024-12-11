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Регион
10 декабря, 22:11

Путин обсудит развитие угольной отрасли в РФ на совещании с кабмином 11 декабря

Члены кабинета министров РФ 11 декабря обсудят с президентом России Владимиром Путиным развитие угольной отрасли — ключевой для экономик некоторых регионов страны. Глава государства проведёт совещание с правительством в формате видеоконференции.

С докладами выступят руководители профильных ведомств: министр энергетики Сергей Цивилёв, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также губернатор Кемеровской области Илья Середюк — в его регионе угледобыча играет ведущую роль. Кроме того, на совещании с кабмином планируется обсудить и ряд других актуальных вопросов.

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А 10 декабря Путин провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства подчеркнул важность работы СПЧ на фоне нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также высоко оценил помощь, оказываемую членам СВО и их семьям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Анатолий Цейко
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