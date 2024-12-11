Путин обсудит развитие угольной отрасли в РФ на совещании с кабмином 11 декабря

Члены кабинета министров РФ 11 декабря обсудят с президентом России Владимиром Путиным развитие угольной отрасли — ключевой для экономик некоторых регионов страны. Глава государства проведёт совещание с правительством в формате видеоконференции.

С докладами выступят руководители профильных ведомств: министр энергетики Сергей Цивилёв, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также губернатор Кемеровской области Илья Середюк — в его регионе угледобыча играет ведущую роль. Кроме того, на совещании с кабмином планируется обсудить и ряд других актуальных вопросов.