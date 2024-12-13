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13 декабря, 05:05

Болезнь неизлечима: Легенде советского кино Галине Польских поставили страшный диагноз

SHOT: Актрисе Галине Польских диагностировали неизлечимую болезнь лёгких

Галина Польских. Обложка © Wikipedia / Duma.gov.ru

Галина Польских. Обложка © Wikipedia / Duma.gov.ru

Народной артистке РСФСР Галине Польских поставили страшный диагноз — неизлечимое заболевание лёгких. О недуге звезды советских фильмов «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам» стало известно SHOT.

85-летняя актриса почувствовала недомогание ещё в конце ноября, обратившись в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и трудности с дыханием. Медицинское обследование выявило значительные изменения в лёгочной ткани — пневмофиброз. Не исключено, что он мог развиться в результате перенесённой ранее пневмонии. Эта болезнь легко может привести к инвалидности, так как серьёзно нагружает иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Несмотря на возраст, Галина Александровна не спешит бросать актёрскую карьеру. Всего в её фильмографии более ста работ, а недавно артистка сыграла одну из главных ролей в новогодней комедии «Ёлки-10».

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Здоровье в последние дни начало подводить и актёра Бориса Щербакова. После неудачного падения у него обнаружили редкое заболевание кишечника — пневматоз. При этом народный артист лишь недавно перенёс сложную операцию по восстановлению сломанных костей черепа. Теперь любимец отечественной публики с трудом говорит и ест.

Анатолий Цейко
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