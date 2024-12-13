Болезнь неизлечима: Легенде советского кино Галине Польских поставили страшный диагноз

85-летняя актриса почувствовала недомогание ещё в конце ноября, обратившись в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и трудности с дыханием. Медицинское обследование выявило значительные изменения в лёгочной ткани — пневмофиброз. Не исключено, что он мог развиться в результате перенесённой ранее пневмонии. Эта болезнь легко может привести к инвалидности, так как серьёзно нагружает иммунитет и сердечно-сосудистую систему.