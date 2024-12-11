Сирийская оппозиция сообщила о взятии Дейр-эз-Зора

Сирийская вооружённая оппозиция отчиталась о взятии Дейр-эз-Зора — города на северо-востоке САР. Также контроль установлен над военным аэродромом ВВС страны на окраине административного центра.

По данным новых хозяев административного центра, город был взят без боя, так как присутствующие в нём военные и иранские ополченцы добровольно ушли с позиций.