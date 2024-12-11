Сирийская оппозиция сообщила о взятии Дейр-эз-Зора
Сирийская вооружённая оппозиция отчиталась о взятии Дейр-эз-Зора — города на северо-востоке САР. Также контроль установлен над военным аэродромом ВВС страны на окраине административного центра.
«Мы объявляем город Дейр-эз-Зор и его аэродром полностью освобождёнными», — заявил подполковник единого командования оппозиции Хасан Абдель Гани.
По данным новых хозяев административного центра, город был взят без боя, так как присутствующие в нём военные и иранские ополченцы добровольно ушли с позиций.
Напомним, что всего несколькими днями ранее оппозиция установила контроль над столицей Сирии — Дамаском. Президент САР Башар Асад покинул занимаемый пост и прилетел в Россию, где получил политическое убежище.
ТАСС / AP / Hussein Malla