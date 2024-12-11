«Они вообще обнаглели!» Владелец знаменитых бутовских коз выиграл дело против коммунальщиков
Владелец бутовских коз Аникеев выиграл дело против коммунальщиков
Владелец знаменитых бутовских коз Валерий Аникеев выиграл в суде дело против коммунальщиков, которые хотели отсудить у мужчины 300 тысяч рублей за растительность, пожёванную его питомцами. По данным 360.ru, Зюзинский районный суд столицы отклонил иск ГБУ «Жилищник» к москвичу, который выгуливал животных на улице.
Коммунальщики утверждали, будто бы козы испортили 146 кустов, чем нанесли соответствующий ущерб. Дед Валера — так его называют местные жители — вину своих питомцев отрицал. Истцов он посчитал наглецами, а судью похвалил за справедливое решение.
«Они вообще обнаглели! Я сказал, что они должны даже государству заплатить за то, что они не занимаются кустами», — отметил Аникеев.
Напомним, бутовские козы прославились на всю страну ещё три года назад, когда по Сети начали гулять видео с прогулками животных по городу. В августе 2024 года ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бесконтрольный выгул бутовских коз. Однако Аникеев заявил, что не беспокоится об иске. Козовода даже поддержали Джиган и Оксана Самойлова.
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