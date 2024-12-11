«Они вообще обнаглели!» Владелец знаменитых бутовских коз выиграл дело против коммунальщиков

Владелец знаменитых бутовских коз Валерий Аникеев выиграл в суде дело против коммунальщиков, которые хотели отсудить у мужчины 300 тысяч рублей за растительность, пожёванную его питомцами. По данным 360.ru, Зюзинский районный суд столицы отклонил иск ГБУ «Жилищник» к москвичу, который выгуливал животных на улице.

Коммунальщики утверждали, будто бы козы испортили 146 кустов, чем нанесли соответствующий ущерб. Дед Валера — так его называют местные жители — вину своих питомцев отрицал. Истцов он посчитал наглецами, а судью похвалил за справедливое решение.