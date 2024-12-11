Суд о назначении даты выборов президента Украины пройдёт на этой неделе

13 декабря на базе Кассационного административного суда в Киеве пройдёт заседание суда по иску к украинскому парламенту с требованием назначить дату президентских выборов в стране. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене.