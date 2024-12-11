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Регион
11 декабря, 12:33

Суд о назначении даты выборов президента Украины пройдёт на этой неделе

Нардеп Дубинский: Суд о выборах президента Украины пройдёт 13 декабря

13 декабря на базе Кассационного административного суда в Киеве пройдёт заседание суда по иску к украинскому парламенту с требованием назначить дату президентских выборов в стране. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене.

«13 декабря, в пятницу, в 10 утра состоится очередное заседание Кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента»,написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Дубинский обратился с иском в суд с требованием признать Владимира Зеленского нелегитимным, а также провести президентские выборы в стране ещё в июне этого года. Напомним, что президентские полномочия Зеленского официально закончились 20 мая этого года, однако он продолжает находиться у власти. Согласно опросам, на гипотетических выборах президента Украины победу одержал бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который набрал 42% голосов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Полина Никифорова
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