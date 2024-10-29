В Раде назвали сроки президентских выборов и окончания конфликта на Украине

Выборы президента на Украине пройдут в следующем году — через шесть-девять месяцев. Об этом заявил младший брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука — Николай. При этом парламентарий ответил утвердительно, отвечая на вопрос журналиста, завершатся ли к этому периоду боевые действия.

«Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации», — заявил нардеп в интервью польскому изданию Onet.