В Раде назвали сроки президентских выборов и окончания конфликта на Украине
Нардеп Стефанчук: Выборы президента на Украине пройдут через 6-9 месяцев
Выборы президента на Украине пройдут в следующем году — через шесть-девять месяцев. Об этом заявил младший брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука — Николай. При этом парламентарий ответил утвердительно, отвечая на вопрос журналиста, завершатся ли к этому периоду боевые действия.
«Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации», — заявил нардеп в интервью польскому изданию Onet.
Авторы материала отметили, что в настоящее время данный сценарий кажется нереальным, однако Стефанчук начал настаивать именно на таком исходе событий.
Напомним, что 20 мая срок полномочий Владимира Зеленского на президентском посту истёк. В должность главы Незалежной должен был вступить новый лидер, но этого не случилось, потому что киевский режим отменил выборы под предлогом военного положения. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, согласно Конституции Незалежной, власть должна была перейти спикеру Верховной рады. Британские СМИ писали, что Зеленский готов вновь пойти на выборы в следующем году. При этом стало известно, что избирком Украины начал подготовку к возможным выборам лидера страны.
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