Депутат Рады Савчук: ЦИК Украины начал негласно готовиться к возможным выборам
Украинский избирком начал подготовку к возможным выборам президента. С таким предположением выступила народный депутат Верховной рады Оксана Савчук. Её слова приводит издание «Страна.ua».
«Двадцатого сентября вышло постановление Центральной избирательно комиссии, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки... Какая-то такая подпольная работа, может быть, и ведётся», — сказала Савчук.
Депутат уверена, что это означает приближение возможных выборов президента Украины. На данный момент избирательные участки организованы согласно последним муниципальным выборам 2020 года. Комитету предстоит актуализировать множество пунктов с учетом «существующего сейчас положения вещей», заключила нардеп.
Напомним, 20 мая 2024 года истёк президентский срок Владимира Зеленского. Его место должен был занять новый лидер, но этого не случилось, потому что киевский режим отменил выборы по причине военного положения. Как отмечал президент России Владимир Путин, согласно Конституции Незалежной власть в таком случае переходит в руки спикера Верховной рады, а не остаётся у узурпатора. В Британии напротив считают, что вскоре Зеленский проведёт выборы в надежде на консолидацию властных институтов вокруг собственной персоны.
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