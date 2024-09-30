Депутат Рады Савчук: ЦИК Украины начал негласно готовиться к возможным выборам

Украинский избирком начал подготовку к возможным выборам президента. С таким предположением выступила народный депутат Верховной рады Оксана Савчук. Её слова приводит издание «Страна.ua».

«Двадцатого сентября вышло постановление Центральной избирательно комиссии, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки... Какая-то такая подпольная работа, может быть, и ведётся», — сказала Савчук.