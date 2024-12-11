Психолог объяснила, как воспитание влияет на сексуальную жизнь человека
Психолог Опалева: Воспитание влияет на сексуальную жизнь человека
Сексуальность человека формируется в возрасте от трёх до шести лет, тогда же у ребёнка возникает понимание себя. В этот период особенно важно, чтобы родители принимали и поддерживали своего малыша. Отвержение или обесценивающая критика могут привести к эмоциональным травмам, которые в дальнейшем осложнят проявление истинных чувств, рассказала психолог Елена Опалева. По её словам, люди зачастую выбирают партнёра в зависимости от воспитания, то есть это может быть типаж, похожий на родителей, или ровно наоборот.
«Если плохо относились родители — отталкиваем. Если были сильно привязаны — выбираем себе такого же партнёра. По психологическому портрету», — объяснила специалист в интервью РИАМО.
По её словам, для формирования здоровой сексуальности и уверенности в себе у детей родителям необходимо обсуждать с ними взрослые темы. Также важно избегать ситуаций, когда ребёнок может стать свидетелем интимной жизни родителей. Подобные переживания могут создать у него психологические блоки, резюмировала эксперт.