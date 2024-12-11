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Регион
11 декабря, 14:29

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

Путин и Мирзиёев по телефону обсудили ситуации в Сирии и на Украине

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуации в Сирии и вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Мирзиёев также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых во время государственного визита российского лидера в Узбекистан в мае этого года.

«Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее сегодня Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсуждали экономическое сотрудничество двух стран, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Стоит отметить, несколько дней назад Орбан встречался с Дональдом Трампом.

Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии
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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Демьянова
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