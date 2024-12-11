Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор
Путин и Мирзиёев по телефону обсудили ситуации в Сирии и на Украине
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуации в Сирии и вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин и Мирзиёев также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых во время государственного визита российского лидера в Узбекистан в мае этого года.
«Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее сегодня Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсуждали экономическое сотрудничество двух стран, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Стоит отметить, несколько дней назад Орбан встречался с Дональдом Трампом.
ТАСС / Валерий Шарифулин