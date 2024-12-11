Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуации в Сирии и вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Мирзиёев также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых во время государственного визита российского лидера в Узбекистан в мае этого года.

«Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины», — говорится в сообщении Кремля.