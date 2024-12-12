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Регион
11 декабря, 22:29

Ядерная «пятёрка» тайно собралась в Дубае из-за новой российской доктрины

Ядерная «пятёрка» обсудила доктрины сдерживания на встрече в Дубае

4 декабря в Дубае состоялась закрытая встреча представителей ядерных держав — России, США, Китая, Франции и Великобритании. Это событие стало первым официальным заседанием в рамках председательства КНР в группе стран, обладающих оружием массового поражения, сообщает МИД КНР. Примечательно, что ранее переговоры по ОМП между странами «пятёрки» не анонсировалась.

Главным предметом обсуждения стали национальные оборонные доктрины, а также вопросы глобальной безопасности, связанные с возможными угрозами и мерами ядерного сдерживания. В центре внимания оказались и последние изменения в доктринах стран-членов клуба.

«Такое обсуждение является своевременным для углубления понимания ядерных доктрин друг друга и предотвращения недопонимания и просчётов», — пояснили в МИД Поднебесной.

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Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину России. Документ был актуализирован из-за текущей политической обстановки и вызвал бурную реакцию на Западе.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Тимур Хингеев
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