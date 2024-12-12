На прямую линию с Путиным уже поступило полмиллиона обращений

Более 500 тысяч обращений уже поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, которая состоятся 19 декабря. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», — более 500 тысяч», — информирует телеканал.