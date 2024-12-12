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12 декабря, 08:04

На прямую линию с Путиным уже поступило полмиллиона обращений

Более 500 тысяч обращений уже поступило на прямую линию президента России Владимира Путина, которая состоятся 19 декабря. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», — более 500 тысяч», — информирует телеканал.

Согласно статистике, чаще всего граждане задают свои вопросы по телефону (248 тысяч звонков). На втором месте по популярности — смс-сообщения (111 тысяч).

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Напомним, что 19 декабря состоится прямая линия с президентом, совмещённая с пресс-конференцией. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для обработки обращений граждан был создан колл-центр. Впервые в процессе обработки вопросов используется искусственный интеллект, который способствует анализу значительного объема информации.

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Life.ru

Наталья Афонина
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