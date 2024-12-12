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12 декабря, 08:06

Стало известно, отключат ли аккаунты россиян с почтой Gmail от «Госуслуг»

Глава Минцифры Шадаев: Аккаунты на Gmail не планируют отключать от «Госуслуг»

Министерство цифрового развития России не планирует отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», которые привязаны к почтовым ящикам на @gmail.com. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью РИА «Новости».

В конце октября портал «Госуслуги» начал рекомендовать пользователям сменить привязанную почту на другие адреса, не относящиеся к Gmail. Это предложение последовало после рекомендаций члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, который советовал отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на российские аналоги для обеспечения безопасности данных.

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Шадаев отметил, что на данный момент отключение аккаунтов, связанных с Gmail, не планируется. В сентябре пользователи Google столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов с использованием российских номеров. Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако смс-подтверждение для уже существующих аккаунтов все еще работает, хотя нет гарантии, что эта возможность сохранится в будущем.

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А ранее российские СМИ подали иск к Google. Огромная сумма в 2 ундециллиона рублей ошарашила даже США. Причиной такого крупного штрафа стала блокировка аккаунтов отечественных медиа на платформе YouTube.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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