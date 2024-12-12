Стало известно, отключат ли аккаунты россиян с почтой Gmail от «Госуслуг»

Министерство цифрового развития России не планирует отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», которые привязаны к почтовым ящикам на @gmail.com. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью РИА «Новости».

В конце октября портал «Госуслуги» начал рекомендовать пользователям сменить привязанную почту на другие адреса, не относящиеся к Gmail. Это предложение последовало после рекомендаций члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, который советовал отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на российские аналоги для обеспечения безопасности данных.