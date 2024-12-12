«Может разговаривать»: Стало известно о состоянии президента Бразилии после трепанации черепа

Лула да Силва перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и президент Бразилии уже чувствует себя хорошо. Об этом рассказал лечащий врач лидера страны Роберту Калил Филью в разговоре с газетой O Globo.

«Процедура прошла успешно, она завершена. Он уже проснулся и может разговаривать», — подчеркнул медик.

Да Силва попал в больницу 9 декабря, когда он начал жаловаться на сильную головную боль. Тогда же бразильскому президенту сделали МРТ, во время которого обнаружили кровоизлияние внутри черепа. Президента перевели в клинику в Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа.