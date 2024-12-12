«Может разговаривать»: Стало известно о состоянии президента Бразилии после трепанации черепа
Президент Бразилии да Силва перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг
Лула да Силва перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и президент Бразилии уже чувствует себя хорошо. Об этом рассказал лечащий врач лидера страны Роберту Калил Филью в разговоре с газетой O Globo.
«Процедура прошла успешно, она завершена. Он уже проснулся и может разговаривать», — подчеркнул медик.
Да Силва попал в больницу 9 декабря, когда он начал жаловаться на сильную головную боль. Тогда же бразильскому президенту сделали МРТ, во время которого обнаружили кровоизлияние внутри черепа. Президента перевели в клинику в Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа.
Травму головы Лула да Силва получил еще в октябре — тогда ему наложили швы на затылочную часть. Из-за несчастного случая лидер Бразилии не смог принять участие в саммите БРИКС в Казани — он подключался к мероприятию по видеосвязи.
TACC / Zuma