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12 декабря, 13:54

«Может разговаривать»: Стало известно о состоянии президента Бразилии после трепанации черепа

Президент Бразилии да Силва перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг

Лула да Силва перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и президент Бразилии уже чувствует себя хорошо. Об этом рассказал лечащий врач лидера страны Роберту Калил Филью в разговоре с газетой O Globo.

«Процедура прошла успешно, она завершена. Он уже проснулся и может разговаривать», — подчеркнул медик.

Да Силва попал в больницу 9 декабря, когда он начал жаловаться на сильную головную боль. Тогда же бразильскому президенту сделали МРТ, во время которого обнаружили кровоизлияние внутри черепа. Президента перевели в клинику в Сан-Паулу, где ему провели трепанацию черепа.

Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка
Президент Бразилии Лула да Силва показал первое фото после травмы затылка

Травму головы Лула да Силва получил еще в октябре — тогда ему наложили швы на затылочную часть. Из-за несчастного случая лидер Бразилии не смог принять участие в саммите БРИКС в Казани — он подключался к мероприятию по видеосвязи.

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TACC / Zuma

Ольга Сливченко
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