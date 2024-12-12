Люцифер и Ива: Экстрасенс рассказала, какую судьбу детям пророчат необычные и модные имена

Недавно по Интернету разлетелся рейтинг имён, которыми чаще всего россияне называли детей в 2024 году. И в топе оказались не только привычные, но и достаточно странные, например мужские Люцифер, Сахар, Мираж, Грач. А некоторые девочки стали носительницами имён Сирена, Ива, Луна.

Отразится ли на энергетическом поле и судьбе ребёнка такое странное и новомодное имя? Life.ru решил выяснить это у экстрасенса, и ответ оказался неожиданно мрачным. «То, что мы называем именем, сразу приобретает определённые свойства. Все же помнят: как яхту назвать, так она и поплывёт. Имя образует уникальные звукорезонансные ряды, которые воздействуют на окружающий мир», — говорит экстрасенс Альбина Селицкая.

Энергетика имени человека: как отражается на жизни. Фото © Шедеврум

Имя человека — это код, несущий информацию о своём носителе и влияющий на подсознание и черты характера. Считается, что имя человека, как звуковой раздражитель, вызывает определённые реакции мозга и сознательно включает определённую ассоциативную реакцию.

Дети со смешными и непривычными именами чаще становятся объектом нападок и насмешек. Они получают больше комплексов, которые оказывают влияние на них и во взрослой жизни. Альбина Селицкая Экстрасенс

Имена скрывали от врагов, давали людям тайные, охранные имена, которые придавали им больше способностей и силы или защищали от беды. Недаром в России называли ребёнка по дате рождения, то есть по святкам. Также отмечались именины.

Экстрасенс говорит, что есть поверье: хочешь изменить судьбу — поменяй имя. Или сократи настоящее до его обычного, привычного для слуха варианта. «В различных культурах существует традиция давать ребёнку два имени, одно из которых сохраняли бы в тайне, чтобы уберечь от злых сил. У нас в православии также при крещении часто дают другое имя», — подчёркивает эксперт.

Как имя может улучшить или усложнить жизнь. Фото © Шедеврум

Одни имена приятны для слуха и притягивают удачу, а другие, наоборот, приводят человека к постоянным испытаниям и страданиям. Чем больше вариантов транскрипции, тем более гибким и многомерным имя становится. Чем меньше производных можно придумать, тем имя более монотонное и тем более фатальную программу оно несёт.

Люди с близкими параметрами звуковой вибрации хорошо контактируют, сходятся, словно знают друг друга. Люди с очень высоким уровнем вибрации устойчивы к инфекциям, что позволяет выбрать профессии врача, биолога, химика. Люди, носящие имена с невысоким коэффициентом вибрации, могут скатиться до наркоманов и алкоголиков. Альбина Селицкая Экстрасенс

Революция отменила сословия, и креативность родителей вышла из берегов. Появилось много нового, в том числе и новые люди. Время ушло, а вот гордиться именами уже не хотелось. А если имя перегружено ожиданиями, всегда есть риск с ним не совпадать.

Что важно помнить, называя детей странными и модными именами. Фото © Шедеврум

«Поэтому, называя девочек такими именами, как Федора, Сирена, Светозара, Европа, Ева, Луна, Муза, Нева и Клеопатра, первым делом надо задуматься, симпатичны ли вам качества этих персонажей. Ведь историческое имя хорошо, а имя с историей — плохо. Оно не должно быть отягощённым частной историей человека», — подытоживает экстрасенс.