Люцифер и Ива: Экстрасенс рассказала, какую судьбу детям пророчат необычные и модные имена
Прежде чем назвать ребёнка необычным, модным или странным именем, задумайтесь, не принесёт ли ему такое имя в будущем проблем и не отразится ли на судьбе.
Недавно по Интернету разлетелся рейтинг имён, которыми чаще всего россияне называли детей в 2024 году. И в топе оказались не только привычные, но и достаточно странные, например мужские Люцифер, Сахар, Мираж, Грач. А некоторые девочки стали носительницами имён Сирена, Ива, Луна.
Отразится ли на энергетическом поле и судьбе ребёнка такое странное и новомодное имя? Life.ru решил выяснить это у экстрасенса, и ответ оказался неожиданно мрачным. «То, что мы называем именем, сразу приобретает определённые свойства. Все же помнят: как яхту назвать, так она и поплывёт. Имя образует уникальные звукорезонансные ряды, которые воздействуют на окружающий мир», — говорит экстрасенс Альбина Селицкая.
Энергетика имени человека: как отражается на жизни. Фото © Шедеврум
Имя человека — это код, несущий информацию о своём носителе и влияющий на подсознание и черты характера. Считается, что имя человека, как звуковой раздражитель, вызывает определённые реакции мозга и сознательно включает определённую ассоциативную реакцию.
Дети со смешными и непривычными именами чаще становятся объектом нападок и насмешек. Они получают больше комплексов, которые оказывают влияние на них и во взрослой жизни.
Имена скрывали от врагов, давали людям тайные, охранные имена, которые придавали им больше способностей и силы или защищали от беды. Недаром в России называли ребёнка по дате рождения, то есть по святкам. Также отмечались именины.
Экстрасенс говорит, что есть поверье: хочешь изменить судьбу — поменяй имя. Или сократи настоящее до его обычного, привычного для слуха варианта. «В различных культурах существует традиция давать ребёнку два имени, одно из которых сохраняли бы в тайне, чтобы уберечь от злых сил. У нас в православии также при крещении часто дают другое имя», — подчёркивает эксперт.
Как имя может улучшить или усложнить жизнь. Фото © Шедеврум
Одни имена приятны для слуха и притягивают удачу, а другие, наоборот, приводят человека к постоянным испытаниям и страданиям. Чем больше вариантов транскрипции, тем более гибким и многомерным имя становится. Чем меньше производных можно придумать, тем имя более монотонное и тем более фатальную программу оно несёт.
Люди с близкими параметрами звуковой вибрации хорошо контактируют, сходятся, словно знают друг друга. Люди с очень высоким уровнем вибрации устойчивы к инфекциям, что позволяет выбрать профессии врача, биолога, химика. Люди, носящие имена с невысоким коэффициентом вибрации, могут скатиться до наркоманов и алкоголиков.
Революция отменила сословия, и креативность родителей вышла из берегов. Появилось много нового, в том числе и новые люди. Время ушло, а вот гордиться именами уже не хотелось. А если имя перегружено ожиданиями, всегда есть риск с ним не совпадать.
Что важно помнить, называя детей странными и модными именами. Фото © Шедеврум
«Поэтому, называя девочек такими именами, как Федора, Сирена, Светозара, Европа, Ева, Луна, Муза, Нева и Клеопатра, первым делом надо задуматься, симпатичны ли вам качества этих персонажей. Ведь историческое имя хорошо, а имя с историей — плохо. Оно не должно быть отягощённым частной историей человека», — подытоживает экстрасенс.
Вот и получается, что, прежде чем назвать ребёнка креативным именем, подумайте, как это отразится на его будущем. Находясь в социуме, не будет ли он иметь проблемы с общением и отношениями. А если вдохновляетесь красивым именем исторической личности, внимательно изучите биографию этого человека, чтобы ненароком не обречь ребёнка на повторение таких же ошибок или трагедий. Ранее Life.ru рассказывал, что означает женское имя Инна и как оно повлияет на характер женщины.
Шедеврум