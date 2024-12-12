Байден, чьи дни у власти сочтены, объявил о помиловании 39 заключённых

Президент США Джо Байден, который последние недели находится у власти, объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров для 1500 заключенных, отбывающих длительные сроки в тюрьме за различные преступления.

В заявлении, опубликованном в четверг на сайте Белого дома, уточняется, что полная амнистия распространяется на 39 американцев, осуждённых за ненасильственные преступления. А смягчить наказание было решено для тех заключенных, кто во время пандемии коронавируса был переведен на домашний арест и успешно вернулся к жизни в своих семьях.