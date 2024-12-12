Байден, чьи дни у власти сочтены, объявил о помиловании 39 заключённых
Президент США Джо Байден, который последние недели находится у власти, объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров для 1500 заключенных, отбывающих длительные сроки в тюрьме за различные преступления.
В заявлении, опубликованном в четверг на сайте Белого дома, уточняется, что полная амнистия распространяется на 39 американцев, осуждённых за ненасильственные преступления. А смягчить наказание было решено для тех заключенных, кто во время пандемии коронавируса был переведен на домашний арест и успешно вернулся к жизни в своих семьях.
Амнистия перед отставкой — это уже сложившаяся американская традиция. К примеру, Дональд Трамп перед тем, как сложить президентские полномочия в январе 2021 года помиловал 73 человек, в том числе экс-советника по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона. В отношении ещё 70 заключённых по его указу смягчили наказание.
А ранее Байден объявил о решении помиловать своего сына по двум судебным делам. Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия, а также обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Сам амнистированный заявил, что осознал ответственность за преступления, совершённые в период зависимости, и теперь посвятит свою жизнь помощи людям.
Kandinsky 3.1 / Life.ru