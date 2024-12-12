В Липецкой области полицейский случайно застрелил знакомого из табельного оружия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции, который подозревается в причинении смерти по неосторожности молодому жителю Тербунского района (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
По информации следствия, подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, случайно ранил своего 23-летнего знакомого из табельного автоматического оружия. Истекающий кровью парень был срочно госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, скончался.
«Проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия, назначены несколько судебных экспертиз», — информирует Липецкий Следком.
Напомним, что ранее в Свердловской области тесть застрелил зятя на охоте. Мужчина уверяет, что это произошло случайно, его отпустили под подписку о невыезде, пока расследуется дело. В том же регионе недавно охотник принял 18-летнюю девушку за косулю и застрелил её. А в Башкирии мужчина убил брата отставного генерала, перепутав его с лосем.
Life.ru