В Липецкой области полицейский случайно застрелил знакомого из табельного оружия

В Липецкой области возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции, который подозревается в причинении смерти по неосторожности молодому жителю Тербунского района (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По информации следствия, подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, случайно ранил своего 23-летнего знакомого из табельного автоматического оружия. Истекающий кровью парень был срочно госпитализирован, однако, несмотря на все усилия врачей, скончался.