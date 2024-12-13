Гол Фёдора Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы

Греческий футбольный клуб ПАОК одержал убедительную победу над венгерским «Ференцварошем» в домашнем матче шестого тура основного этапа Лиги Европы со счётом 5:0. Российский нападающий Фёдор Чалов отметился забитым мячом.

Автором первого гола стал Тайсон (10-я минута), затем отличились Брандон Томас (29), Чалов (76), Андрия Живкович (80, с пенальти) и Кирилл Десподов (89).

Россиянин забил гол спустя всего 14 минут после выхода на замену, а его соотечественник Магомед Оздоев провёл на поле весь матч, начав его в стартовом составе.