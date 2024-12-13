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12 декабря, 21:17

Гол Фёдора Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы

Фёдор Чалов. Обложка © Х / PAOK_FC

Фёдор Чалов. Обложка © Х / PAOK_FC

Греческий футбольный клуб ПАОК одержал убедительную победу над венгерским «Ференцварошем» в домашнем матче шестого тура основного этапа Лиги Европы со счётом 5:0. Российский нападающий Фёдор Чалов отметился забитым мячом.

Автором первого гола стал Тайсон (10-я минута), затем отличились Брандон Томас (29), Чалов (76), Андрия Живкович (80, с пенальти) и Кирилл Десподов (89).

Россиянин забил гол спустя всего 14 минут после выхода на замену, а его соотечественник Магомед Оздоев провёл на поле весь матч, начав его в стартовом составе.

После этой победы ПАОК с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Ференцварош» с девятью очками располагается на 14-й позиции.

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Это второй гол россиянина в еврокубках за новую команду. 29 ноября Чалов забил гол в ворота латвийского клуба РФШ в пятом туре Лиги Европы. В результате гости победили со счётом 2:0. А дебютный гол Фёдора за ПАОК состоялся в чемпионате Греции. 21 сентября он поразил ворота «Волоса». Напомним, что 26-летний футболист стал игроком греческого клуба в начале августа этого года, подписав трёхлетний контракт. До этого спортсмен восемь лет играл в московском ЦСКА.

Артём Гапоненко
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