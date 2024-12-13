В Минфине объяснили, почему в России не будет купюры в 10 тысяч рублей

В Банке России опровергли слухи о планах введения купюры номиналом в 10 тысяч рублей, пояснив, что такого шага не будет. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему эта идея не актуальна.

По его словам, есть две главные причины для этого. Во-первых, наблюдается устойчивый тренд на снижение наличного оборота, так как более 90% транзакций уже проходят по банковским картам, и эта тенденция, по прогнозам, продолжит набирать силу.