Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 00:58

В Минфине объяснили, почему в России не будет купюры в 10 тысяч рублей

Глава дирекции НИФИ Сергейчик: Выпуск купюры в 10 тысяч рублей нецелесообразен

В Банке России опровергли слухи о планах введения купюры номиналом в 10 тысяч рублей, пояснив, что такого шага не будет. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему эта идея не актуальна.

По его словам, есть две главные причины для этого. Во-первых, наблюдается устойчивый тренд на снижение наличного оборота, так как более 90% транзакций уже проходят по банковским картам, и эта тенденция, по прогнозам, продолжит набирать силу.

Во-вторых, крупные наличные сделки требуют особого контроля, поскольку за ними могут скрывать подозрительные операции. Законодательство обязывает сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг. Сергейчик отметил, что было бы нелогично одновременно вводить купюры для крупных расчётов и бороться с незаконными финансовыми потоками.

В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра
В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра

Ранее Life.ru сообщал о завершении народного голосования на сайте Центробанка за символы для новой банкноты в 1000 рублей. Согласно выбору россиян, на купюре изобразят теплоход на подводных крыльях «Метеор» — за него отдали голос почти 148 тысяч человек. Напомним, 16 октября 2023 года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали уже спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Центробанк
  • Минфин РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar