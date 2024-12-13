В Минфине объяснили, почему в России не будет купюры в 10 тысяч рублей
Глава дирекции НИФИ Сергейчик: Выпуск купюры в 10 тысяч рублей нецелесообразен
В Банке России опровергли слухи о планах введения купюры номиналом в 10 тысяч рублей, пояснив, что такого шага не будет. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему эта идея не актуальна.
По его словам, есть две главные причины для этого. Во-первых, наблюдается устойчивый тренд на снижение наличного оборота, так как более 90% транзакций уже проходят по банковским картам, и эта тенденция, по прогнозам, продолжит набирать силу.
Во-вторых, крупные наличные сделки требуют особого контроля, поскольку за ними могут скрывать подозрительные операции. Законодательство обязывает сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг. Сергейчик отметил, что было бы нелогично одновременно вводить купюры для крупных расчётов и бороться с незаконными финансовыми потоками.
Ранее Life.ru сообщал о завершении народного голосования на сайте Центробанка за символы для новой банкноты в 1000 рублей. Согласно выбору россиян, на купюре изобразят теплоход на подводных крыльях «Метеор» — за него отдали голос почти 148 тысяч человек. Напомним, 16 октября 2023 года в обращение уже поступала модернизированная тысяча, однако её отозвали уже спустя два дня. Причиной стал дизайн оборотной стороны — изображение церкви без креста вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов, особенно на фоне расположенной рядом башни Сююмбике с полумесяцем.
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