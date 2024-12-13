Дубинский предложил мобилизовать сотрудников СБУ вместо 18-летних украинцев
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в телеграм-канале выразил недовольство предложением представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера мобилизовать 18-летних украинцев.
Он предложил вместо этого мобилизовать сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные структуры, такие как Государственное бюро расследований (ДБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).
«А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать 30 тысяч СБУшников и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР и БЭБ», — задался вопросом Дубинский.
Ранее сообщалось, что генштаб Вооружённых Сил Украины выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности армии в личном составе. В окружении главкома ВСУ Александра Сырского поднимается вопрос о необходимости усовершенствования мобилизационного законодательства, однако пока неясно, какие изменения нужны. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то ВСУ истощатся.
Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak