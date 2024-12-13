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Регион
13 декабря, 04:43

Дубинский предложил мобилизовать сотрудников СБУ вместо 18-летних украинцев

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в телеграм-канале выразил недовольство предложением представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера мобилизовать 18-летних украинцев.

Он предложил вместо этого мобилизовать сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные структуры, такие как Государственное бюро расследований (ДБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать 30 тысяч СБУшников и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР и БЭБ», — задался вопросом Дубинский.

Зеленский отверг идею мобилизации 18-летних ради компенсации нехватки оружия
Зеленский отверг идею мобилизации 18-летних ради компенсации нехватки оружия

Ранее сообщалось, что генштаб Вооружённых Сил Украины выражает недовольство по поводу темпов мобилизации, поскольку количество добровольцев не удовлетворяет потребности армии в личном составе. В окружении главкома ВСУ Александра Сырского поднимается вопрос о необходимости усовершенствования мобилизационного законодательства, однако пока неясно, какие изменения нужны. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если количество потерь в рядах украинской армии будет сохранять свои высокие показатели, то ВСУ истощатся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Артём Гапоненко
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