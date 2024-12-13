Песков: В Кремле разделяют позицию Трампа об опасности ударов вглубь России
Заявление избранного президента США Дональда Трампа о потенциальной опасности применения американских дальнобойных ракет ATACMS против России полностью совпадает с позицией Москвы. Этот факт отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это заявление полностью соответствует нашей точке зрения. Мы разделяем взгляды на причины эскалации, и это нам приятно», — добавил представитель Кремля.
Что касается вопроса о том, отменит ли Трамп разрешение, предоставленное действующей администрацией на удары по территории России, Песков подчеркнул, что пока слишком рано делать такие прогнозы.
«Не стоит спешить с выводами и пытаться предсказать действия после инаугурации. Время покажет, и мы дождемся момента, когда избранный президент Трамп займёт своё место в Овальном кабинете», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «не бросит» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. При этом избранный президента США назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России.
Kandinsky 3.1 / Life.ru