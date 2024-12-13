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13 декабря, 10:38

Перепугавшееся войско польское посадило поднятые из-за «ударов возмездия» истребители

Польские ВС посадили поднятые из-за России истребители

Польские Вооружённые силы убрали обратно в ангары истребители, которые поднимались в воздух из-за ударов Российской армии по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС Польши.

«В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. Запущенные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности», — сказано в сообщении.

Командование войска польского отметило, что Польша бдительно наблюдает за украинским конфликтом и в любой момент готова «обеспечить безопасность» в небе над своей территорией.

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Ранее Life.ru сообщал, что польские войска подняли в воздух самолёты из-за массированного удара российских Вооружённых сил по целям на территории Украины. Глава украинского Минэнерго рассказал, что существенный урон понесли объекты энергетической инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Владимир Озеров
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