Перепугавшееся войско польское посадило поднятые из-за «ударов возмездия» истребители

Польские Вооружённые силы убрали обратно в ангары истребители, которые поднимались в воздух из-за ударов Российской армии по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов ВС Польши.

«В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены. Запущенные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности», — сказано в сообщении.