Уже 720 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным
Жители России отправили уже 720 тысяч обращений и вопросов в адрес президента Владимира Путина к прямой линии. Об этом сообщает Первый канал.
«720 тысяч обращений уже поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», — рассказали в эфире.
Напомним, что прямая линия с главой государства пройдёт 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в полдень по Москве. Для обработки обращений граждан создали специальный колл-центр, а также впервые применили в процессе искусственный интеллект для анализа информации.
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