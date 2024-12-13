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Регион
13 декабря, 14:09

Уже 720 тысяч россиян направили обращения на прямую линию с Путиным

Жители России отправили уже 720 тысяч обращений и вопросов в адрес президента Владимира Путина к прямой линии. Об этом сообщает Первый канал.

«720 тысяч обращений уже поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», — рассказали в эфире.

Напомним, что прямая линия с главой государства пройдёт 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. Сама программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в полдень по Москве. Для обработки обращений граждан создали специальный колл-центр, а также впервые применили в процессе искусственный интеллект для анализа информации.

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
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Life.ru

Владимир Озеров
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