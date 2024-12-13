«Меньшее из двух зол»: Жители сирийской деревни попросили принять их в состав Израиля

Жители крупной деревни друзов Хадер в южной части Сирии выступили за присоединение к Израилю из-за опасений за свою безопасности после прихода к власти в Дамаске вооружённой суннитской оппозиции. Об этом сообщает Times of Israel, опираясь на распространившееся в социальных сетях видео, подлинность которого не была подтверждена.

В ролике, предположительно, десятки жителей деревни, которая находится на сирийской границе буферной зоны, вышли на собрания и требуют «выбрать меньшее из двух зол». Они утверждают, что примкнуть к Израилю будет для сирийских друзов куда безопасней, чем остаться в Сирии при сменившейся власти.

«Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера — это судьба всего нашего региона. Мы просим присоединиться к нашему народу на Голанах и жить свободно и достойно», — цитирует издание одного из спикеров.