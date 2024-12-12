Израиль начал вывод войск из Ливана под надзором США
Израиль начал выводить войска из Ливана
В рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла» Израиль начал вывод войск с территории Ливана. При первом выводе израильских войск из Хиама присутствовал глава Центрального командования вооруж\нных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в конце ноября.
«Это важный первый шаг в реализации прочного прекращения боевых действий, который закладывает основу для дальнейшего прогресса», — приводятся слова Куриллы в публикации CENTCOM в соцсети Х.
Достигнутые в ноябре договорённости предполагают, что юг Ливана будут контролировать только вооружённые силы страны и миротворцы ООН, а Армия обороны Израиля и силы «Хезболлы» полностью уйдут оттуда.
Напомним, что наземная операция Израиля в Ливане начала 1 октября, а перемирие вступило в силу 27 ноября. Премьер-министры обеих стран выразили признательность президенту США Джо Байдену за его усилия в роли посредника. Однако позже Биньямин Нетаньяху дал распоряжение ЦАХАЛ подготовиться к войне в случае нарушения перемирия. 2 декабря Израиль объявил о начале атаки на Ливан, обвинив «Хезболлу» в запуске ракет.
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