Израиль начал вывод войск из Ливана под надзором США

В рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла» Израиль начал вывод войск с территории Ливана. При первом выводе израильских войск из Хиама присутствовал глава Центрального командования вооруж\нных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в конце ноября.

«Это важный первый шаг в реализации прочного прекращения боевых действий, который закладывает основу для дальнейшего прогресса», — приводятся слова Куриллы в публикации CENTCOM в соцсети Х.