Выйди из русофобского угара, Кая! Захарова сравнила Каллас с истеричкой-риэлтором из фильма
Мария Захарова: Каллас похожа на героиню фильма «Красота по-американски»
Мария Захарова и Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov, © Wikipedia / European Union
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по конфликту на Украине. Российский дипломат сравнила коллегу с героиней фильма «Красота по-американски». По сюжету картины, риэлтор Кэролайн Бёрнем стремится продать дом, думая, что это решит все её личные проблемы. Однако в это время муж героини хочет изменить ей с другой.
«Примерно так же, за спиной Каллас, пока она вводила против нашей страны санкции, компания её мужа торговала с Россией. У истерички-риэлтора в фильме ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, мужа убивает сосед-нацист, дочка сбегает от всего этого ужаса…», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Представитель МИД заявила, что Каллас может и дальше говорить про «стратегическое поражение России», но завершится всё для Евросоюза не самым лучшим образом. Захарова порекомендовала Каллас выйти из «русофобского угара».
Напомним, что представительница ЕС уверена, что после «поражения» России решатся сразу все вопросы, включая Украину, Грузию, Африку, Иран и даже Ближний Восток. Позицию Каллас не разделяют даже в Финляндии, считая, что она раздувает несуществующую угрозу со стороны России. Недавно Каллас призвала глав МИД стран альянса встретиться для обсуждения ситуации на Украине. По её словам, Европа должна сплотиться из-за «постоянных угроз», исходящих от Москвы. Она также заявляла, что Россия больше не увидит своих замороженных на Западе активов. Сменщица Жозепа Борреля подчеркнула, что эти средства должны пойти на поддержку Киева. Также она предложила отправить военных ЕС на Украину «ради соблюдения возможного прекращения огня».