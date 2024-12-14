Выйди из русофобского угара, Кая! Захарова сравнила Каллас с истеричкой-риэлтором из фильма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по конфликту на Украине. Российский дипломат сравнила коллегу с героиней фильма «Красота по-американски». По сюжету картины, риэлтор Кэролайн Бёрнем стремится продать дом, думая, что это решит все её личные проблемы. Однако в это время муж героини хочет изменить ей с другой.

«Примерно так же, за спиной Каллас, пока она вводила против нашей страны санкции, компания её мужа торговала с Россией. У истерички-риэлтора в фильме ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, мужа убивает сосед-нацист, дочка сбегает от всего этого ужаса…», — написала Захарова в своём телеграм-канале.