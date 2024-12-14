Аналитик объяснил, почему слова Каллас об изъятии замороженных активов РФ — пустышка

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович расшифровал заявление новой главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что русские больше не увидят своих денег, замороженных в Европе. По его мнению, под этими «неопределёнными словечками» она замаскировала отсутствие стратегии, что дальше делать с нашими валютными резервами.

«Они до сих пор, ключевые европейские политики, освещающие данный сюжет, не готовы отнять не сами проценты, а именно тело, грубо говоря, вот этих финансовых активов России, которые заморожены через «Евроклир», — заявил Митрахович в беседе с «Царьградом».

Он уточнил, что сейчас в «Евроклире» содержится две трети замороженных российских активов. Всего заблокировано около 260-300 млн долларов. В основном эти деньги хранятся в Бельгии, которая за счёт процентов от использования наших резервов получает более 4-5 млрд евро в год. Эти средства, по словам эксперта, могут частично идти на Украину. Однако сами активы ЕС побоится изъять, так как могут возникнуть вопросы у других стран, хранящих деньги в Европе.

«Но всё это только проценты. А само тело активов России они изъять боятся. Потому что дальше встанет вопрос о том, а не грозит ли подобное активам всех остальных стран мира, которым «посчастливилось» хранить деньги в Европе. Китайским деньгам, индийским, арабским, африканским, латиноамериканским, азиатским. Что с ними произойдёт? Поэтому ЕС пока на этот шаг идти опасается», — заключил эксперт.