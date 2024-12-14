Путин: Национальный центр «Россия» призван защитить ценности страны

«Стремление обеспечить безопасность Родине, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — это те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе Национальный центр «Россия», где мы с вами сейчас находимся», — заявил российский лидер.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Он открылся 4 ноября этого года, а с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го проходила выставка-форум «Россия». Её посетили более 18,5 миллиона человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире.