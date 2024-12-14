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Регион
14 декабря, 13:02

Путин: Национальный центр «Россия» призван защитить ценности страны

Национальный центр «Россия» призван защитить духовные ценности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде «Единой России», который проходит именно в национальном центре.

Путин — о важности Национального центра «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Стремление обеспечить безопасность Родине, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — это те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе Национальный центр «Россия», где мы с вами сейчас находимся», — заявил российский лидер.

Путин поручил Национальному центру «Россия» составить справочник по нацпроектам
Путин поручил Национальному центру «Россия» составить справочник по нацпроектам

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Он открылся 4 ноября этого года, а с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го проходила выставка-форум «Россия». Её посетили более 18,5 миллиона человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире.

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Life.ru

Александра Мышляева
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