Нарышкин: Россия и США сохраняют канал связи по обмену заключёнными
Россия и США поддерживают канал коммуникации по вопросам обмена заключёнными. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
«Канал связи есть», — отметил Нарышкин в беседе с журналистами.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США могут провести новый этап обмена заключёнными в феврале 2025 года, однако имена пока не согласованы. Существует вероятность, что это произойдёт через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа на пост президента. В тюрьмах США в настоящее время содержатся 70 россиян, все они находятся под стражей по обвинениям в шпионаже и нарушении антироссийских санкций.
Напомним, что предыдущий обмен заключёнными состоялся 1 августа. Он прошёл между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. В РФ смогли прилететь граждане, отбывавшие пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Около трапа их лично встретил президент России Владимир Путин.
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