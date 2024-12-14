Нарышкин: Россия и США сохраняют канал связи по обмену заключёнными

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США могут провести новый этап обмена заключёнными в феврале 2025 года, однако имена пока не согласованы. Существует вероятность, что это произойдёт через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа на пост президента. В тюрьмах США в настоящее время содержатся 70 россиян, все они находятся под стражей по обвинениям в шпионаже и нарушении антироссийских санкций.