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Регион
14 декабря, 15:42

Съезд ЕР завершил свою работу в Национальном центре «Россия» в Москве

XXII съезд партии «Единая Россия» закончил свою работу. Он проходил в столичном Национальном центре «Россия». Помимо всего прочего, единороссы провели плановое обновление участников генерального и высшего советов. В него был включён военкор Евгений Поддубный, сообщается в телеграм-канале партии.

Также изменены отдельные положения Устава и народной программы «Единой России». В первый документ включён специальный раздел об оказании помощи участникам спецоперации и членам их семей.

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Напомним, на съезде партии выступил президент РФ Владимир Путин. Значительную часть своей речи он посвятил вопросам, связанным с участниками СВО. Глава государства отметил, что Россия нуждается в опыте ветеранов спецоперации. Он также призвал чиновников уделять повышенное внимание проблемам устройства в мирной жизни военных, получивших тяжёлые ранения на фронте. Президент поручил «Единой России» подключиться к работе по расширению программы «Время Героев», в частности будут созданы региональные программы.

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Татьяна Миссуми
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