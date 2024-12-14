Съезд ЕР завершил свою работу в Национальном центре «Россия» в Москве

XXII съезд партии «Единая Россия» закончил свою работу. Он проходил в столичном Национальном центре «Россия». Помимо всего прочего, единороссы провели плановое обновление участников генерального и высшего советов. В него был включён военкор Евгений Поддубный, сообщается в телеграм-канале партии.