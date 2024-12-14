Гринчи из грузинской оппозиции помешали зажечь огни на главной ёлке Тбилиси

Мэрия Тбилиси решила перенести церемонию зажжения огней на новогодней ёлке у здания парламента Грузии на проспекте Руставели из-за протестных акций. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе, добавив, что мероприятие состоится в другой день. Он также отметил, что на проспекте собралось множество агрессивно настроенных митингующих, которые уже совершили несколько провокаций.