Гринчи из грузинской оппозиции помешали зажечь огни на главной ёлке Тбилиси
В Тбилиси из-за митингов отложили зажжение огней на ёлке у парламента
Мэрия Тбилиси решила перенести церемонию зажжения огней на новогодней ёлке у здания парламента Грузии на проспекте Руставели из-за протестных акций. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе, добавив, что мероприятие состоится в другой день. Он также отметил, что на проспекте собралось множество агрессивно настроенных митингующих, которые уже совершили несколько провокаций.
«Мы хотим призвать наших сограждан, тех, кто шёл на это мероприятие. Множество наших сограждан собраны около тбилисского горсовета с детьми. Конечно, мы не дадим им возможность пойти в сторону проспекта Руставели, и хотим призвать их расходиться», — заявил мэр города на брифинге.
Ранее мы сообщали, что грузинская оппозиция не смогла противостоять установке большой новогодней ели, которую мэрия Тбилиси разместила у здания парламента. Праздничное дерево внесло изменения в планы митингующих. Участникам протеста пришлось собираться в окрестностях, в то время как у ели дежурила полиция. Напомним, что с 12 декабря в Грузии отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых протестов у здания парламента после выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая за суверенитет страны и против иностранного вмешательства. Решение о снятии ограничений связано со снижением напряжённости в стране. Полиция задержала более 400 участников антиправительственных акций.
ТАСС / Патрин Александр