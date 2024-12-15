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Регион
15 декабря, 11:36

Стал известен график Владимира Путина на будущую неделю

Путин на грядущей неделе проведёт заседание коллегии Минобороны России

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин на будущей неделе проведёт заседание коллегии МО РФ. Об этом проинформировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Стали известны запланированные на грядущую неделю мероприятия с Владимиром Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Кроме того, у главы государства запланированы ещё два мероприятия — он поучаствует в заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей и встретится со спортсменами-паралимпийцами.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с ветеранами СВО и членами их семей. Российский лидер заверил, что власти страны вплотную займутся проблемами бойцов, получивших ранения при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.

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Напомним, что в полдень 19 декабря президент России проведёт прямую линию с гражданами. Россияне уже отправили более 800 тысяч вопросов и обращений к главе РФ. Президент отметил, что уже ознакомился с частью из них и отметил, что многие из стоящих перед страной задач уже были выполнены, но нерешённых проблем ещё «вагон и маленькая тележка».

Юрий Лысенко
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