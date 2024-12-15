Стал известен график Владимира Путина на будущую неделю
Путин на грядущей неделе проведёт заседание коллегии Минобороны России
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин на будущей неделе проведёт заседание коллегии МО РФ. Об этом проинформировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Стали известны запланированные на грядущую неделю мероприятия с Владимиром Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Кроме того, у главы государства запланированы ещё два мероприятия — он поучаствует в заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей и встретится со спортсменами-паралимпийцами.
Ранее Владимир Путин встретился в Кремле с ветеранами СВО и членами их семей. Российский лидер заверил, что власти страны вплотную займутся проблемами бойцов, получивших ранения при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Напомним, что в полдень 19 декабря президент России проведёт прямую линию с гражданами. Россияне уже отправили более 800 тысяч вопросов и обращений к главе РФ. Президент отметил, что уже ознакомился с частью из них и отметил, что многие из стоящих перед страной задач уже были выполнены, но нерешённых проблем ещё «вагон и маленькая тележка».