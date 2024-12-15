Стал известен график Владимира Путина на будущую неделю

Российский президент Владимир Путин на будущей неделе проведёт заседание коллегии МО РФ. Об этом проинформировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Стали известны запланированные на грядущую неделю мероприятия с Владимиром Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Кроме того, у главы государства запланированы ещё два мероприятия — он поучаствует в заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей и встретится со спортсменами-паралимпийцами.