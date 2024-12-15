Россиянам рассказали, как преодолеть психологические проблемы с помощью сказок
Эксперт Безрук: Сказкотерапия может помочь в преодолении эмоциональных барьеров
Сказкотерапия может помочь в преодолении эмоциональных барьеров, которые возникают во время общения с психологом. Данный метод позволяет человеку поделиться своими переживаниями, используя образы и метафоры, рассказала эксперт по сказкотерапии Анастасия Безрук.
По её словам, чтобы справиться с проблемами, для начала следует отбросить слово «справиться», дыбы не провоцировать мозг на панику из-за необходимости что-либо преодолевать. Вместо этого следует задать себе вопрос: что можно сделать для облегчения ситуации? Этот подход, как отметтила специалист, можно применять ко всем чувствам, которые мы воспринимаем как негативные.
«Подчёркиваю, что именно считаем, ведь на самом деле негативных чувств и эмоций не существует. Из каждого чувства можно что-то получить полезное для себя, в том числе и во время его проживания», — сказала Безрук в беседе с RuNews24.ru.
Она отметила, что сказкотерапия является эффективным инструментом для работы с трудностями. Этот подход помогает развивать эмоциональный интеллект и способствует общему психологическому благополучию. Благоприятный эффект сказкотерапии трудно переоценить, особенно в наше сложное время, заключила эксперт.
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