Россиянам рассказали, как преодолеть психологические проблемы с помощью сказок

Сказкотерапия может помочь в преодолении эмоциональных барьеров, которые возникают во время общения с психологом. Данный метод позволяет человеку поделиться своими переживаниями, используя образы и метафоры, рассказала эксперт по сказкотерапии Анастасия Безрук.

«Подчёркиваю, что именно считаем, ведь на самом деле негативных чувств и эмоций не существует. Из каждого чувства можно что-то получить полезное для себя, в том числе и во время его проживания», — сказала Безрук в беседе с RuNews24.ru.