Почему люди с низкими доходами чаще делают импульсивные покупки, объяснила психолог
Психолог Попова: Финансовое поведение людей зависит от их уровня доходов
Финансовое поведение людей, по мнению психолога Марии Поповой, зависит от их доходов. Она утверждает, что стратегическое мышление состоятельных граждан сосредоточено на увеличении капитала, например, через инвестиции. В то же время, люди с низким доходом принимают решения более спонтанно, не учитывая долгосрочные последствия своих действий.
Фактором, влияющим на принятие решений о покупках, являются также отношение человека к деньгам, его уверенность в себе и своих способностях, а также способность противостоять рекламе. Как отметила специалист, если у человека отсутствуют собственные финансовые интересы, он начинает удовлетворять интересы других.
«Единственное, что может остановить человека от импульсивных покупок — осознанность. Попробуйте обосновать смысл покупки не рекламным слоганом, а своими словами», — призвала Попова в беседе с «Газетой.ru».
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Life.ru