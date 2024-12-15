Эксперт по массажу рассказала, помогает ли фейсфитнес стать моложе

Массаж лица может повысить эластичность и упругость кожи, а также улучшить микроциркуляцию крови. Популярная техника фейсфитнеса помогает справиться с возрастными изменениями, такими как морщины, пигментация и заломы кожи. Однако, как считает основательница студии эпиляции и массажа Нелли Старилова, не стоит ожидать от этой процедуры чудодейственного эффекта.

По её словам, положительный эффект от фейсфитнеса можно достичь, занимаясь им с регулярностью 1-2 раза в неделю, начиная с 25-30 лет. Однако для женщин с явными признаками старения массаж лица уже не сможет помочь, и надеяться на кардинальные улучшения не стоит, предупредила специалист.