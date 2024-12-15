Эксперт по массажу рассказала, помогает ли фейсфитнес стать моложе
Эксперт Старилова призвала женщин не ждать чуда от массажа лица
Массаж лица может повысить эластичность и упругость кожи, а также улучшить микроциркуляцию крови. Популярная техника фейсфитнеса помогает справиться с возрастными изменениями, такими как морщины, пигментация и заломы кожи. Однако, как считает основательница студии эпиляции и массажа Нелли Старилова, не стоит ожидать от этой процедуры чудодейственного эффекта.
По её словам, положительный эффект от фейсфитнеса можно достичь, занимаясь им с регулярностью 1-2 раза в неделю, начиная с 25-30 лет. Однако для женщин с явными признаками старения массаж лица уже не сможет помочь, и надеяться на кардинальные улучшения не стоит, предупредила специалист.
«Что касается самомассажа, то при отсутствии навыков в большинстве случаев такой массаж проводится не совсем правильно в отличие от профессиональных отточенных движений. Огромное количество действенных техник, отработанных мастером, невозможно выполнить самому», — добавила Старилова в беседе с «Газетой.ru».
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