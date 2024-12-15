На какие проблемы с организмом может указывать неприятный запах изо рта, объяснила врач

Неопрятный запах изо рта является симптомом какого-либо недуга, а не самостоятельным заболеванием, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она объяснила, на какие проблемы с организмом может указывать негативное состояние.

Чаще всего неприятный запах возникает из-за некачественной гигиены полости рта, подчеркнула эксперт. Кроме того, запах изо рта может исходить из-за проблем с ЖКТ, почками и печенью. В этом случае придётся сократить порции, не наедаться на ночь, а также записаться на УЗИ и сдать анализы.