На какие проблемы с организмом может указывать неприятный запах изо рта, объяснила врач
Терапевт Шмелёва: Запах изо рта может возникать при неполном переваривании пищи
Неопрятный запах изо рта является симптомом какого-либо недуга, а не самостоятельным заболеванием, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она объяснила, на какие проблемы с организмом может указывать негативное состояние.
Чаще всего неприятный запах возникает из-за некачественной гигиены полости рта, подчеркнула эксперт. Кроме того, запах изо рта может исходить из-за проблем с ЖКТ, почками и печенью. В этом случае придётся сократить порции, не наедаться на ночь, а также записаться на УЗИ и сдать анализы.
«Запах может возникать из-за того, что пища в небольшом количестве остаётся в желудке, не продвигается дальше и не переваривается», — объяснила врач.
Ранее россиянам рассказали, на какие недуги указывает зловонный запах изо рта. Кроме того, стоматолог объяснил, какие болезни можно распознать по состоянию полоти рта. А ещё врач назвала причины неприятного запаха изо рта.
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