Турция отправила специалистов для поиска заключённых в военной тюрьме в Сирии

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. На госпереворот отреагировала Турция в лице лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил за территориальную целостность Сирии. Стоит отметить, что турецкая сторона поддерживала сирийскую оппозицию. Турция опасалась, что конфликт на данной территории может привести к усилению курдских сил, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые Анкара считает террористической организацией.