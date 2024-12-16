Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
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Регион
16 декабря, 05:55

Турция отправила специалистов для поиска заключённых в военной тюрьме в Сирии

Турция направляет специалистов для проведения поисковой операции в военной тюрьме Сирии. Она будет выполнена 80 спасателями турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Предполагается, что специалисты прибудут на территорию крупнейшей сирийской военной тюрьмы «Седная» к северу от Дамаска. Операция должна состояться 16 декабря.

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. На госпереворот отреагировала Турция в лице лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил за территориальную целостность Сирии. Стоит отметить, что турецкая сторона поддерживала сирийскую оппозицию. Турция опасалась, что конфликт на данной территории может привести к усилению курдских сил, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые Анкара считает террористической организацией.

Турция донесла до США цель ликвидации РПК в Сирии
Турция донесла до США цель ликвидации РПК в Сирии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Оксана Попова
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