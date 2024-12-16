Турция отправила специалистов для поиска заключённых в военной тюрьме в Сирии
Турция направляет специалистов для проведения поисковой операции в военной тюрьме Сирии. Она будет выполнена 80 спасателями турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Предполагается, что специалисты прибудут на территорию крупнейшей сирийской военной тюрьмы «Седная» к северу от Дамаска. Операция должна состояться 16 декабря.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. На госпереворот отреагировала Турция в лице лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил за территориальную целостность Сирии. Стоит отметить, что турецкая сторона поддерживала сирийскую оппозицию. Турция опасалась, что конфликт на данной территории может привести к усилению курдских сил, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые Анкара считает террористической организацией.
Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash