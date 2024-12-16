Подарки, билеты и инвестиции: Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников
«ВМ»: Под Новый год мошенники проворачивают схемы с липовыми инвестициями
В преддверии Нового года в России по традиции активизируются мошенники, которые пытаются обмануть доверчивых граждан, пользуясь праздничной ситуацией. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В преддверии Нового года в России по традиции активизируются мошенники, которые пытаются обмануть доверчивых граждан, пользуясь праздничной ситуацией. В частности, они звонят людям и сообщают о подарках или выплатах от властей, для получения которых требуются личные данные, сообщает «Вечерняя Москва».
Разумеется, получив данные карты для «начисления новогодних выплат», аферисты, наоборот, похищают денежные средства. Ещё одна схема заключается в подделке сайтов по продаже билетов и туров. Зная, что россияне часто путешествуют на праздниках, мошенники пытаются похить их деньги.
«Если на поддельном сайте ввести данные банковской карты, с неё спишут все деньги, а банк откажет в компенсации, поскольку клиент провёл операцию самостоятельно», — предупредил финансовый аналитик Артём Извольский.
Третья схема заключается в липовых инвестициях. Зная, что россияне под Новый год получают премии, мошенники звонят им и уговаривают вложить деньги на выгодных условиях. Злоумышленники при этом рассказывают сказки о доходах, которые могут несколько раз превышать банковские. И, конечно, требует поспешить, ведь «предложение ограничено». В реальности же высокие доходы от таких «инвестиций» получают только аферисты.