Подарки, билеты и инвестиции: Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

В преддверии Нового года в России по традиции активизируются мошенники, которые пытаются обмануть доверчивых граждан, пользуясь праздничной ситуацией. В частности, они звонят людям и сообщают о подарках или выплатах от властей, для получения которых требуются личные данные, сообщает «Вечерняя Москва».

Разумеется, получив данные карты для «начисления новогодних выплат», аферисты, наоборот, похищают денежные средства. Ещё одна схема заключается в подделке сайтов по продаже билетов и туров. Зная, что россияне часто путешествуют на праздниках, мошенники пытаются похить их деньги.

«Если на поддельном сайте ввести данные банковской карты, с неё спишут все деньги, а банк откажет в компенсации, поскольку клиент провёл операцию самостоятельно», — предупредил финансовый аналитик Артём Извольский.