Ждём взаимности: Асада призвали отдать «две тонны долларов и евро» на нужды СВО
«Ветераны России» предложили Асаду потратить «две тонны долларов и евро» на СВО
Новость о том, что бывший президент Сирии Башар Асад привёз в Россию «две тонны долларов и евро», не осталась без внимания «Ветеранов России». Глава общественной организации Ильдар Резяпов призвал политика потратить деньги на нужды спецоперации (СВО).
«Призываем Башара Асада, который неоднократно поддерживал Россию, поддерживал СВО, поддерживал Донбасс, поддержать нашу страну и направить часть своих богатств, пусть и не таких, о которых рассказывает FT, на нужды СВО, на нужды Армии России», — отметил Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Общественник также подчеркнул, что не верит заявлениям западной прессы о конкретном размере денежных накоплений Асада. При этом он не стал исключать, что бывший сирийский лидер обладает солидными сбережениями. Руководитель «Ветеранов России» напомнил, что наша страна в своё время протянула руку помощи Сирии, поэтому политику стоит проявить взаимность.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Башар Асад переправил в Россию две тонны долларов и евро наличными. Информация официально не подтверждена. Напомним, после успешного наступления вооружённой оппозиции на Дамаск Асад сложил полномочия главы государства и эвакуировался в Россию, получив политическое убежище.