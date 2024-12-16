Ждём взаимности: Асада призвали отдать «две тонны долларов и евро» на нужды СВО

Новость о том, что бывший президент Сирии Башар Асад привёз в Россию «две тонны долларов и евро», не осталась без внимания «Ветеранов России». Глава общественной организации Ильдар Резяпов призвал политика потратить деньги на нужды спецоперации (СВО).

«Призываем Башара Асада, который неоднократно поддерживал Россию, поддерживал СВО, поддерживал Донбасс, поддержать нашу страну и направить часть своих богатств, пусть и не таких, о которых рассказывает FT, на нужды СВО, на нужды Армии России», — отметил Резяпов в беседе с NEWS.ru.