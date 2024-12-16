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16 декабря, 12:24

«Обмануть мозг»: Россиянам назвали эффективный способ борьбы с утренней сонливостью зимой

Терапевт Бурнацкая: Для борьбы с утренней сонливостью зимой подойдут яркие лампы

В тёмное время суток, особенно зимним утром, бывает довольно трудно преодолеть сонливость. Однако эту проблему можно легко решить, используя яркие лампы, имитирующие солнечный свет, рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

«Это поможет «обмануть» мозг и инициировать выработку серотонина, что может улучшить настроение и уровень энергии», — отметила специалист в беседе с РИАМО.

Также медик порекомендовала проводить несколько минут в хорошо освещённой комнате сразу после пробуждения и выполнять лёгкие физические упражнения для активации организма. Ароматерапия с бодрящими маслами также может помочь избавиться от сонливости. Кроме того, Бурнацкая предложила создать утренний ритуал, например, выпивать сок, чтобы запустить обмен веществ.

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Ранее врач перечислила 6 простых способов перестать засыпать на ходу зимой. Кроме того, сомнолог дала советы тем, кто не может с утра встать с посетили. А ещё эксперт объяснила, почему избыток сна не менее опасен, чем его недостаток.

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freepik

Борис Эльфанд
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