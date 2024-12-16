«Обмануть мозг»: Россиянам назвали эффективный способ борьбы с утренней сонливостью зимой

В тёмное время суток, особенно зимним утром, бывает довольно трудно преодолеть сонливость. Однако эту проблему можно легко решить, используя яркие лампы, имитирующие солнечный свет, рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

«Это поможет «обмануть» мозг и инициировать выработку серотонина, что может улучшить настроение и уровень энергии», — отметила специалист в беседе с РИАМО.