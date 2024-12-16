«Любовь с первого взгляда»: Альпинист покорил горы Урала и Алтая вместе с любимой кошкой

13 вершин на Алтае и Урале — таким послужным списком может похвастаться далеко не каждый человека, зато кошке по кличке Миледи в преодолении высокогорных препятствий нет равных. Она ставит рекорды на пару со своим хозяином. Анатолий Ероховец очень гордится успехами питомца и признаётся, что хвостатая скалолазка появилась у него случайно.

«Я увидел в Интернете объявление о том, что отдают котят в добрые руки. Их там было трое, и только один котёнок был угольно-чёрного цвета. <...> Это была любовь с первого взгляда», — цитирует альпиниста сайт mk.ru.

По его словам, изначально четырёхмесячный котёнок боялся выходить даже на улицу, но через месяц совместной жизни привык к походам. Первый подъём Миледи был на высоту 921 метр. Анатолий повёз любимицу на Кумбу, южную часть Северного Урала. Когда мужчина разбил лагерь, свободолюбивая котейка начала возмущаться, мол, почему её держат на поводке.